Alejandro Duarte ataja en México desde el 2019 | Fuente: Instagram: @alejoduarte10

Alejandro Duarte es uno de los futbolistas peruanos que gozaba de mayor continuidad en el extranjero hasta antes de su paralización debido al coronavirus. El portero sumaba 23 partidos en el Ascenso de México donde solo le anotaron 32 goles y era considerado como una de las figuras del Atlético Zacatepec.

Dicho rendimiento le permitió a Duarte se reconocido por la hinchada del elenco azteca, que le denominó con el apelativo de ‘Superman’.

"Sé que el apodo es con cariño, pero lo odio porque no hay peor apodo que ese. Es sobredimensionado, no me gusta para nada y le pedí al Zacatepec que no me digan así", explicó el arquero en entrevista con Radio Ovación.

Debido a que el torneo de segunda en México quedó anulado, el peruano no podrá seguir luchando con Zacatepec por el ascenso, aunque explicó que el verdadero dueño de su pase es el Juárez de la Liga MX.

"Pertenezco a Juárez y estaba a préstamo hasta fin del torneo. Tengo entendido que en Juárez están contentos con mi rendimiento y vamos a ver lo que sucederá ahora, si quieren que me quede a pelear el puesto o ver un préstamo, tendré que conversar con ellos y ver la mejor opción", afirmó el futbolista de 26 años.

"En Juárez conversaron conmigo y me comentaron que me estaban siguiendo. Pero ahora tendrán que poner en una balanza si gastan un cupo de extranjero en el arco. Les podría aportar mucho, pero son decisiones que no están en mis manos", explicó Alejandro Duarte, que debido a sus actuaciones, apareció en la órbita de la Selección Peruana para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.