¿Mensaje a Fossati? Alexander Robertson posó con la camiseta de la Selección Peruana

Diciembre es el mes de la Navidad, época donde un ‘regalo’ a la Selección Peruana le podría caer de maravillas apuntando al futuro. En todo caso, los momentos navideños ya se viven en muchas partes del mundo y a quien le tocó protagonizar uno de ellos fue al mediocampista Alexander Robertson.

Alexander Robertson es un futbolista nacido en Escocia, pero que también tiene la posibilidad de ser convocado por la Selección Peruana debido a la nacionalidad de su madre. Son cuatro las opciones con las que cuenta para representar a un combinado nacional, ya que vivió mucho tiempo en Inglaterra, donde ya jugó en las categorías juveniles, y su padre es australiano, por lo que también puede actuar por el conjunto oceánico.

Comenzando el mes de la Navidad, su club, el Cardiff City de la Segunda División de Inglaterra, decidió sorprender a un hincha y eligió a Robertson. Para impresión de todos los seguidores, apareció en medio de la visita una camiseta de la ‘bicolor’.

Alexander Robertson y la camiseta peruana

En un video compartido en redes sociales por el Cardiff City, aparece Alexander Robertson llegando a la casa de los hinchas Marcus y Theo Penaey. El club le eligió porque el volante es uno de los futbolistas preferidos de estos aficionados.

Alexander llega al hogar y entrega unos presentes, como una camiseta del Cardiff y una pelota autografiada. De pronto, en medio de las fotografías, el hincha y el futbolista portan en manos una camiseta de la Selección Peruana.

El modelo de la indumentaria es el que viste la ‘bicolor’ en la actualidad. Robertson la sostiene, llevando el dorsal ‘9’, y posa sonriente para la instantánea.

La imagen llamó la atención, pues Robertson hasta el momento no ha tenido una vinculación directa al seleccionado de Perú; no obstante, no se descarta que el mismo jugador abra la puerta para su consideración.

Dado que creció en el Reino Unido, hizo su carrera en ese territorio y llegó a las juveniles de Inglaterra. Ante las pocas posibilidades que encontró de hacerse un lugar, aceptó jugar por Australia, donde su padre y abuelo fueron internacionales.

Apenas siendo llamado dos veces por los ‘socceroos’, Alexander se distanció por cuenta propia del seleccionado de Australia en la última fecha FIFA, según dio a conocer el técnico Tony Popovic.

Nivel creciente

Alexander Robertson, quien se desempeña como volante, milita en la actualidad en el Cardiff City de la Championship. Se destaca por su habilidad táctica y técnica para desempeñarse en el mediocampo. En este curso tiene 14 partidos con el Cardiff City en el ascenso inglés (dos más en EFL Cup).

El centrocampista fue la figura de su escuadra en el último partido contra Coventry al anotar y brindar una asistencia. En el curso suma un pase gol y tres dianas.