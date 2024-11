¿Oportunidad para Perú? Alexander Robertson se declaró no elegible para la Selección de Australia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Entre los diversos nombres que aparecen como posibilidad de integrar la Selección Peruana está el de Alexander Robertson, futbolista de 21 años que milita nada menos que en el fútbol inglés.

Alexander Robertson nació en Escocia, pero también se muestra como una probabilidad para ser convocado por la Selección Peruana, debido a la nacionalidad de su madre. Son cuatro las opciones con las que cuenta para representar a un combinado nacional, ya que se crió en Inglaterra, donde ya jugó en las categorías juveniles, y su padre es australiano, por lo que también puede actuar por el conjunto oceánico.

Robertson, quien se desempeña como centrocampista, milita en la actualidad en el Cardiff City de la Championship y tenía prácticamente cerrada su integración a la selección australiana, donde ya jugó dos amistosos por el cuadro absoluto, no obstante, dio un giro rotundo en su decisión.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Alexander Robertson declina jugar por Australia

El entrenador de Australia, Tony Popovic, no ha contado con el futbolista en los partidos por las Eliminatorias de Asia para el Mundial 2026. Los únicos juegos del volante con los ‘Socceroos’ se remontan a los amistosos de marzo contra Ecuador y en junio frente a Argentina, ambos del año anterior. Esto deja abierta la chance de que aún pueda representar a otra selección.

Tras la reciente convocatoria, Popovic señaló que no consideró a Robertson ya que el jugador decidió no estar disponible para Australia.

“Eso está ahora en sus manos. Si quiere jugar para los Socceroos, necesita estar disponible. Es decisión de Alex lo que quiere hacer. Entonces, si quiere estar disponible para los Socceroos, entonces podemos ver si lo seleccionamos, pero por el momento no tenemos esa opción”, indicó en rueda de prensa.

¿Robertson llega a la Selección Peruana?

Alexander se destaca por su habilidad táctica y técnica para desempeñarse en el mediocampo. En este curso tiene 11 partidos con el Cardiff City en el ascenso inglés, donde ya firmó un gol. En la Copa de la Liga, también marcó y ahí registra dos presencias en este curso.

Su abuelo y su padre jugaron a nivel internacional por Australia, lo que impulsó su decisión inicial de inclinarse por los colores de esta selección. Debido a que creció en el Reino Unido, representó a nivel juvenil a Inglaterra, siendo parte también del plantel del Manchester City. A razón de la competencia que tenía por delante en los ‘Tres Leones’ se decantó por los ‘Sooceroos’, aunque al no estar en los planes del actual seleccionador optó por no atender ninguna convocatoria. En la anterior fecha FIFA, la respuesta a su ausencia entre los citados fue a una dificultad en un trámite con la FIFA que no se había resuelto.

Este caso abre una oportunidad para la Selección Peruana y en su momento el técnico Jorge Fossati declaró no cerrarle la puerta a nadie. “Nosotros tenemos un departamento de scouting tanto de menores como de mayores y ellos son los que manejan todo este tema. Que no quepa la menor duda que siempre hay comunicación con esos chicos. Si no vienen o no quieren venir, ese es otro tema”, también expresó en su momento el director de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas. ¿Habrá un llamado desde Videna?