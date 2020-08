Christian Cueva, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Christian Cueva es nuevo jugador del Yen Malatyaspor, de Turquía. Sin embargo, no fue la única propuesta que tuvo. El peruano confesó que tuvo posibilidad de ir a dos equipos de Argentina: Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata.

No es la primera vez que lo contactan de algún club 'che'. De hecho, 'Aladino' confesó que esta fue la tercera. Y, aunque su futuro inmediato ya está definido, no descarta mudarse más adelante al país albiceleste.

"Aún no saco de mi cabeza jugar en Argentina. He tenido tres oportunidades: la primera fue con Independiente, la segunda fue con San Lorenzo y la tercera fue esta. Las tres estuvieron muy, pero muy cerca. Diríamos que a la cuarta sí debe ser", dijo en Gol Perú.

Además, se mostró agradecido con las otras propuestas. "Diego Maradona y Juan Sebastián Verón me llamaron y esas llamadas para mí eran emocionantes. No las había soñado, ni pensado. Lo analicé hasta el último, pero Malatyaspor me tuvo paciencia", agregó Christian Cueva.