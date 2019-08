Christian Cueva no ha sumado ningún minuto de juego con Santos desde que finalizó la Copa América. | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva tiene en Santos a alguien que lo apoye: el entrenador Jorge Sampaoli. En conferencia de prensa, el estratega argentino habló sobre el mediocampista de la Selección Peruana y señaló que desde que se incorporó al club ha pasado por muchas complicaciones. No obstante, aseguró que el equipo está para ayudarlo y esperan definir su situación los antes posible.

"Christian Cueva es un jugador importante que ha pasado por tiempos difíciles que se unió a Santos y todo lo que le pasa a un futbolista en su vida personal lo afecta. Necesita resolver su tema y luego veremos qué sucede, estamos aquí para ayudarlo. Y si es este semestre, mejor. De lo contrario, tendrá que esperar lo que ocurre aquí", dijo.

Hace un par de días, Paulo Autori, director deportivo del Santos, manifestó que Christian Cueva no está en los planes del equipo y han recibido más de una propuesta por él. El volante de la Selección Peruana no venía siendo considerado por Jorge Sampaoli por el máximo de cupos en cuanto a extranjeros que hay por partido en el Brasileirao, ya que no se puede inscribir a más de cinco.