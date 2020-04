Cristian Benavente y Miguel Trauco. | Fuente: Twitter

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Cristian Benavente recordó el duelo de peruanos ante Miguel Trauco en el choque entre su equipo el Nantes versus Saint Etienne por la fecha 13 de la Liga de Francia.

Ese partido que de disputó el 10 de noviembre del 2019 terminó en triunfo de Sain Etienne por 3-2 con un gol de cabeza de Trauco. Al respecto, Benavente contó una anécdota con su compañero en la Selección Peruana.

"El partido que mejor jugó incluso marcó de cabeza y no me lo podía creer. Recuerdo que le dije: ‘¿cuándo marcaste gol de cabeza?’ Y me respondió: ‘En mi vida. Solo cerré los ojos y metí el cabezazo’. Después del partido, nos fuimos a París, estuvimos juntos y viajamos a Miami”, afirmó 'Bena' en entrevista con el periodista Eddie Fleishmann.



Benavente dijo que este duelo sirvió para que sus compañeros en Nantes comprueben del potencial de Trauco. "Al ser su mejor partido, lo conocemos muy bien. Sabemos de su pie y que, incluso marca de cabeza”, agregó.



El volante peruano de 25 años fichó por el Nantes en agosto pasado proveniente del Pyramids de Egipto. Lleva 12 partidos disputados en el equipo francés.