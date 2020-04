Cristian Benavente espera que Jean Deza aprenda de sus errores. | Fuente: AFP

Cristian Benavente y Jean Deza han sido compañeros en la Selección Peruana Sub 20 y en la Absoluta, dirigida por Pablo Bengoechea. No solo compartieron vestuario, sino también han concentrado juntos, por eso lamenta lo que está pasando el volante de Alianza Lima. '

Pese a la distancia, el 'Chaval' está al tanto de lo que pasa con sus compañeros no solo en el extranjero, sino también en Perú.

"Sabes perfectamente lo que estás haciendo y también sabes lo que puede hacer y lo que no. Entonces, cuando fallas una vez y falla repetidas veces me da pena porque pierdes unas oportunidades que a lo mejor le vuelven a llegar, ojalá, porque es muy buen jugador”, comentó Cristian Benavente en contacto con el periodista Eddie Fleschmann.

El actual jugador del Nantes comentó sobre las indisciplinas en las que se ha visto envuelto Deza. “Yo he jugado con él, concentré con él en alguno de los partidos con Bengoechea porque éramos de la Sub 20. Entonces, me da mucha pena que se falle tantas veces en lo mismo y no se llegue a aprender porque creo que la parte positiva de fallar es que aprendes”.

De los errores se aprende y espera que este sea el caso de Jean Deza. “Si en ese caso no aprendes y necesitas fallar muchas más veces para aprender, significa que estás perdiendo muchas oportunidades, entonces me da pena que pierda muchas oportunidades y no porque no sea buen futbolista, sino por cosas externas. Espero que aprenda rápido”, finalizó.