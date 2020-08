Edison Flores estará entre cuatro a seis semanas fuera de las canchas | Fuente: DC United

¡Pronta recuperación! Edison Flores será sometido a una cirugía plástica por las múltiples fracturas faciales, que sufrió al chocar su cabeza con un rival durante el encuentro entre DC United y New England Revolution por la MLS.

DC United informó que la operación al jugador de la Selección Peruana se realizará el próximo 31 de agosto y estará alejado de las canchas entre 4 a 6 semanas.

El técnico de DC United había adelantado, en conferencia de prensa, el estado de Edison Flores, quien también sufrió una conmoción cerebral y por eso necesito ayuda para ser retirado de la cancha.



"Creemos que tiene alguna fractura alrededor del ojo", dijo Ben Olsen. "Va a estar al margen por un tiempo", añadió.

Edison Flores recibió ayuda para abandonar el campo | Fuente: Captura MLS

El comunicado de DC United sobre el estado de salud de Edison Flores

"Edison Flores del DC United se someterá a una cirugía plástica el 31 de agosto para reparar múltiples fracturas faciales sufridas durante el partido contra el New England Revolution, el 25 de agosto. Flores también sufrió una conmoción cerebral en la colisión. El Dr. Stephen B. Baker of Plastic Surgery DC and McLean VA realizarán la cirugía.

"Se espera que Flores esté fuera de juego durante 4-6 semanas mientras se rehabilita de la lesión y completa el protocolo de conmoción cerebral. Será colocado en la lista de heridos".