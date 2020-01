Edison Flores anotó siete goles con el Monarcas Morelia en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. | Fuente: Prensa DC United

Edison Flores espera mostrar un buen desempeño en DC United para los fanáticos peruanos estén contentos. El flamante fichaje del conjunto de Washington recordó sus anteriores visitas a Estados Unidos con la Selección Peruana para resaltar la presencia de hinchas de la 'Blanquirroja' en el tierras norteamericanas, por lo que buscará dejar el nombre en alto de su país.

"La Selección Peruana siempre viene por distintas ciudades de Estados Unidos para jugar amistosos y siempre hay apoyo de la hinchada. Ahora que estoy aquí, creo que van a poder seguir de cerca al equipo y a mí. Espero conseguir logros y que ellos también estén contentos. Si un peruano alcanza la gloria, los demás vas a estar muy felices", dijo a la revista Sports Illustrated.

Por otro lado, Edison Flores fue consultado sobre la posición donde se siente mejor dentro del campo. Si bien reconoció que en la Selección Peruana estaba bien como puntero izquierdo, admitió que en Monarcas Morelia también le fue bien detrás del delantero.

"Es algo raro. En la Selección Peruana me he sentido muy cómodo en la banda izquierda, pero en Monarcas Morelia detrás del punta o como segundo delantero también me he sentido bien. Estuve de frente al arco y me fue bien", sentenció.