Chicharito Hernández jugará por LA Galay en la MLS. | Fuente: Captura Youtube

Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano de 31 años, mostró su lado más sensible antes que se anunciara su incorporación a Los Angeles Galaxy, pues soltó en llanto al asimilar que se estaba despidiendo del sueño europeo para enrolarse a la MLS.

El atacante, que en Europa ha jugado por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla, compartió una llamada con sus padres a través de su videoblog Naked Humans en YouTube, con quienes habló sobre la añoranza que le genera el dejar el ‘Viejo Continente’ tras 10 años de carrera.

“Ya está a nada de cerrarse lo otro, ya está a nada de irme a Los Ángeles, y todo está perfecto papá, nada más es el principio de empezar a retirarme. Estoy diciéndole adiós y le estoy diciendo adiós a una carrera que trabajamos juntos, yo sé que ustedes también lo están sintiendo y vamos a ver el lado positivo y va a ser increíble, pero quieran o no, nos estamos retirando del sueño europeo”, dijo entre lágrimas Hernández.

Chicharito Hernández jugará en LA Galaxy de la MLS. | Fuente: YouTube: Naked Humans

‘Chicharito’, quien es el gran jale de LA Galaxy para ese curso de la MLS, admitió estar contento por este nuevo paso. “Es difícil y mi papá me va a entender, porque estoy feliz, estoy encantado, es lo que quiero, es parte de ir en busca de la vida que quiero, hay otras cosas que ya no estoy dispuesto a pagar por simple y sencillamente competir y más que no están al alcance de mis manos, y pues si son 10 añitos, es la típica nostalgia”, menciona.

A nivel de clubes, Javier Hernández registra 156 goles en 401 partidos oficiales, siendo en Manchester United donde concentró su mejor producción con 59 anotaciones.