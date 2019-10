El delantero de Colo Colo se pronunció sobre la situación en Chile. | Fuente: @ColoColo

El delantero de la Selección Peruana, Gabriel Costa, envió un emotivo mensaje debido a la crisis que vive Chile en estos días. El jugador de Colo Colo se encuentra en el país sureño desde su fichaje en enero de este año.

"No nací en Chile ni es mi país, pero ahora es donde vivo y me duele verte así. Fuerza, Chile", publicó el delantero en una imagen acompañada por la bandera del país. Asimismo, en la publicación colocó emojis de 'fuerza'.

La crisis en Chile se desató tras el alza del precio del pasaje en el metro. El pasado lunes 14 de octubre comenzó una protesta ciudadana contra esta medida, que con el paso de los días subió de intensidad hasta radicalizarse el viernes con violentos disturbios. El presidente Sebastián Piñera suspendió el alza de los pasajes el sábado 19, pero las protestas aún siguen. El mandatario incluso aseguró que el país "está en guerra".

Colo Colo, club de Gabriel Costa, optó por no entrenar este lunes debido a la situación del país. El técnico del conjunto chileno, Mario Salas, se ha mostrado a favor en muchas ocasiones por los movimientos sociales. Asimismo, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) aseguró que "mientras no se regularice el país, no se puede regularizar el fútbol", por lo que ha solicitado formalmente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que se suspenda la jornada de este fin de semana de todos sus campeonatos.