Se acabó la incertidumbre. Este jueves, el defensor central peruano Luis Abram viajó a España para poner cerrar negociaciones y unirse a los trabajos junto con Granada, equipo de LaLiga Santander.

Como se recuerda, el ex Vélez Sarsfield decidió no continuar en el equipo argentino y escuchar ofertas del 'Viejo Continente'; sin embargo, no se tenía confirmado a qué equipo podría sumarse.

En las últimas horas, medios españoles también fueron acercando el nombre de Abram al Granada, ya que el equipo, justamente, venía buscando un defensor central que sea agente libre y zurdo.

Por otro lado, la esposa del futbolista peruano de 25 años publicó imágenes en el aeropuerto Jorge Chávez y luego en el avión rumbo a Madrid, por lo que el vínculo entre el futbolista y el club debería cerrarse en las próximas horas.

Recuperar la titularidad:

Durante la Copa América 2021, Luis Abram perdió la titularidad en la zaga central de la Selección Peruana, ya que solo disputó el encuentro del debut ante Brasil. Luego, el puesto lo ocupó Alexander Callens junto a Christian Ramos y también se probó a Anderson Santamaría junto a Alexander Callens.

