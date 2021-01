"Miguel Trauco estaba entre los seis jugadores más caros de Saint-Etienne" | Fuente: FPF

Sin duda el paso de Miguel Trauco por Saint-Etienne no fue del todo como lo que se esperaba en un inicio, ya que no solo no tuvo muchos minutos en campo, sino que en algunos encuentros tampoco salía en lista de convocados.

Por su parte, José Chacón, representante del lateral izquierdo de la Selección Peruana, habló de la actualidad del futbolista y la posibilidad que tuvo que salir hacia otro club.

"En cuanto a Trauco, tuvo semanas de incertidumbre, se dijo muchas cosas sobre su salida de Saint-Etienne, pero al final era un tema económico", indicó en diálogo con Radio Ovación. "El club necesitaba vender jugadores y dentro de los seis que estaban en lista, que eran los más caros del club, estaba Miguel. Finalmente vendieron a solo dos o tres jugadores".

En tanto a su falta de continuidad, precisó: "Miguel entrenaba duro, a pesar de que no jugaba y no lo consideraban, pero al final de cuentas, la dedicación que tuvo tiene resultados positivos y tiene como seis partidos de titular manteniendo un buen nivel de juego. En el tema defensivo ha mejorado bastante".

Como se recuerda, Miguel Trauco fue el lateral izquierdo titular de la Selección Peruana en las dos primeras fechas dobles de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y se espera que también ocupe ese puesto en la tercera fecha doble de marzo.