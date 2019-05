Claudio Pizarro renovó con el Werder Bremen. | Fuente: Twitter

José Carranza elogió el buen momento de Claudio Pizarro, quien anotó con el Werder Bremen en el día que renovó con el equipo alemán. Para el ‘Puma’, el entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca debió convocar al ‘Bombardero de los Andes’ a la Copa América Brasil 2019.

"Siempre lo pido, me parece una persona profesional, humilde. A mí no me importa si a la gente le gusta o no. Es importante cómo se mueve, cómo jala marca y el respeto que le tienen, por algo triunfa", declaró Carranza sobre el delantero de 40 años.

"Si yo fuera técnico (de la selección peruana), por respeto lo llevaba (a la Copa América)", agregó Carranza en entrevista a ESPN Perú.

Claudio Pizarro no figura en la lista preliminar de 40 jugadores que Gareca convocó a la Bicolor con miras a la Copa América.