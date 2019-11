Raúl Ruidíaz delantero de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Cree en su capacidad y no dudó en calificarse como el “mejor jugador. Nos referimos a Raúl Ruidíaz (29 años) que destacó su regreso a la Selección Peruana para los amistosos ante Colombia y Chile, en noviembre.

“No necesito demostrar a nadie, yo confió en lo que puedo dar, me siento el mejor jugador, es así como pienso. Es mi mentalidad, no de necesito demostrara nada”, declaró a Fox Sports Radio Perú.

“Cuando juego para la Selección, la Selección gana y me siento feliz como todos los peruanos. Pero cuando Raúl Ruidíaz no anotó… entonces qué diferencia hay que Ruidíaz anote y la Selección gane. ¿Queremos que la Selección gane o que Raúl Ruidíaz anote? Lo que quiero es que la Selección gane, no me importa que si hago gol o no”, agregó el atacante del Seattle Sounders.

La ‘Pulga’ reconoció que le dolió no ser convocados para los amistosos ante Uruguay en la fecha FIFA. “Sí, pero no hizo que me desanimé, al contrario. En ese tiempo no estuve bien, anoté un gol nada más. Uno para estar en la Selección debe estar en un buen momento. No bajpé los brazos y me dije que hay que hacer las cosas mucho mejor. Lo tomé como un reto más y gracias a Dios ahora me convocaron de nuevo”, finalizó.

Con un doblete de Ruidíaz, Seattle Sounders venció a Los Ángles FC y clasificó a la final de la MLS 2019.



