Renato Tapia sobre Casemiro: "Somos jugadores parecidos en esquemas distintos" | Fuente: Celta de Vigo

Sin duda el peruano que lleva teniendo mejor presente en el fútbol extranjero es Renato Tapia tras afianzarse como uno de los mejores centracampistas de la LaLiga española y ser titular en Celta de Vigo.

El volante de la Selección Peruana conversó sobre su presente tras llegar al cuadro español a mediados del 2020 y también se refirió a la posibilidad de fichar por un club más grande como Atlético de Madrid, equipo que está interesado en el peruano según prensa española.

"Lo he visto, pero ahora estoy enfocado en Celta que me dio la oportunidad de poder jugar acá en LaLiga y creo que ese respeto y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca sobre todo en estos momentos que se merece respeto. Yo hablar de otros clubes, de oferas o lo que sea, lo tomo con tranquilidad y sigo enfocado en lo mío", indicó Renato Tapia en diálogo con DirecTV Sports.

Asimismo, respondió a las comentarios que lo comparan con Casemiro, volante de Real Madrid: "Somos jugadores parecidos en esquemas distintos y con jugadores distintos, sobre todo. Y yo creo que al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo".

"Y de hecho que defensivamente no solo yo, sino también otros compañeros me están ayudando muchísimo", agregó el futbolista, quien es una de las piezas clave en la 'blanquirroja' que ya se alista para enfrentar a Bolivia y Venezuela por la tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

