Sergio Peña fichó por el Malmo de Suecia el 4 de agosto de este año. | Fuente: @Malmo

Pese a que el Malmo FF encandenó su tercera derrota consecutiva y sigue sin sumar puntos en la fase de grupos de la Champions League, el mediocampista peruano Sergio Peña debutó como titular ante el vigente campeón Chelsea, manteniéndose en el campo durante 59 minutos.

Se trató del segundo partido con el cuadro sueco de Sergio Peña en la Champions League, donde intentó tener mucho contacto con el balón, aunque las circunstancias del encuentro lo obligaron a desarrollar más tareas en fases defensivas.

No obstante, 'Peñita' contó con el aliento especial de un hincha peruano, que portando la bandera blanquiroja llegó hasta el estadio Stamford Bridge de Londres para presenciar el encuentro. Aunque el resultado no fue el esperado, el futbolista no dudó en acercarse al aficionado y obsequiarle la camiseta con la que disputó el cotejo.

Posteriormente al gesto, el fánatico no tardó en subir una instantánea a través de sus redes sociales mostrando la camiseta del Malmo FF.







¿Cómo le va a Sergio Peña en el Malmo FF ?

Sergio Peña, en la liga Allsvenskan de Suecia, lleva disputando con el Malmo FF tres partidos, de los cuales dos los arrancó como suplente y en el otro fue titular. En el caso de la Champions League, ingresó en el complemento del choque con Zenit de Rusia y el último miércoles se estrenó en el once inicial contra el Chelsea.

Hincha Peruano con camistea de Sergio Peña tras el partido del Malmo vs Chelsea.





