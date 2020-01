Beto Da Silva rescindirá su contrato con Deportivo La Coruña. | Fuente: RCDeportivo | Fotógrafo: RCDeportivo

Es un hecho concreto que Beto Da Silva no continuará en Deportivo La Coruña. El futbolista, que ocupa una plaza de extracomunitario, no ha cumplido con las expectativas del elenco español y rescindirán su contrato a la brevedad para que quede en libertad.

Esta situación la ha confirmado el mismo representante del delantero, José Hanan. “La gente del Depor con nosotros siempre se portaron de la mejor manera. Son cosas del fútbol. A veces se cuenta con los jugadores y a veces no. Ellos nos pidieron buscar la salida de Beto, él está como extracomunitario, y ellos seguro necesitarán ese cupo para alguien más. Beto tampoco tuvo la regularidad que él hubiera querido. Haremos lo mejor para las dos partes”, indicó en Deportes Cope Coruña.

La libertad de Da Silva se resolverá en esta misma semana, debido a que el sábado 1 de febrero cierra el mercado de pases y necesitan la plaza para poder incorporar a un refuerzo.

Vuelta al trabajo del Dépor nada más aterrizar en el Aeropuerto de A Coruña https://t.co/ju4hflYQVK pic.twitter.com/BejCf2k4Q8 — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 27, 2020

Con esto, el atacante tendrá que esperar la decisión de Tigres de México para que acepte alguna de las ofertas que existen por él. Puntualmente dos de Perú y una en la MLS de Estados

“No me gustaría dar un nombre, pero sí te puedo decir que hay un equipo en Perú con el que hay un avance muy grande, venimos hablando en los últimos días, pero todavía no hay nada firmado. En el mundo del fútbol mientras no haya nada firmado cualquier cosa puede pasar. La MLS ha mostrado mucho interés, pero como no cierran registros hasta marzo va un poco más lento”, reveló Hanan.

Sporting Cristal y Alianza Lima son los clubes interesados de Perú, sin embargo, son los celestes quienes han avanzado con más detalles por su incorporación.