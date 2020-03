Fernando Pacheco se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. | Fuente: Facebook Fluminense

Fernando Pacheco, delantero de Fluminense de Brasil, conversó en exclusiva con RPP Noticias y aseguró que sigue todos los partidos de su exequipo Sporting Cristal, que por ahora se ubica en los últimos lugares de la clasificación.

"De hecho que sigo a Sporting Cristal. Veo los partidos y pienso que es cosa del fútbol. No siempre un equipo arranca con el pie derecho. Nos ha ido mal por este tiempo. Pero conozco a los compañeros y sé de la capacidad de cada uno. Sé que poco a poco levantarán esto", contó el jugador de 20 años que debutó en el 2016 con Sporting Cristal.

Ahora, Sporting Cristal es dirigido por Roberto Mosquera y sobre ell también opinó Fernando Pacheco. "No he tenido la oportunidad de trabajar con Roberto, pero tengo amigos que sí lo han hecho y me cuentan que es un buen técnico, pero también un buen amigo. Que sabe llegarle al jugador y eso genera mucha confianza", finalizó.