"Vengo a ganar títulos": Thomas Muller y su objetivo tras ser presentado como jugador del Vancouver Whitecaps

Thomar Muller fue presentado como jugador del Vancouver Whitecaps.
Thomar Muller fue presentado como jugador del Vancouver Whitecaps.
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Thomas Muller firmó por todo el 2025 con el Vancouver Whitecaps, con opción a extender su contrato una temporada. Será compañero del peruano Kenji Cabrera.

Por todo lo alto. Vancouver Whitecaps —equipo donde milita el peruano Kenji Cabrera— presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller, en un acto en el que el exjugador del Bayern Munich insistió en que llegaba al club con el objetivo de pelear por títulos.

"Era tiempo para una aventura. Pero necesitaba tener la oportunidad de pelear por títulos (...) Hay una oportunidad, no solo este año, sino también el que viene", dijo el alemán en una rueda de prensa.

¿Por qué Thomas Muller firmó por Vancouver Whitecaps?

Por otro lado, reveló que el hecho de que Vancouver sea conocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir influyó sobre su llegada en el club.

"Quiero estar en el campo lo antes posible, eso es por lo que estoy aquí. La ciudad es bonita, he escuchado de ello, pero al final estoy aquí para jugar al fútbol", recordó.

El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025, e incluye una opción de Jugador Designado para 2026, informó en un comunicado el Vancouver Whitecaps.

El equipo de Kenji Cabrera es -actualmente- segundo en la Conferencia Oeste de la MLS, a cuatro puntos del líder, el San Diego FC, pero con un partido menos disputado. El conjunto canadiense alcanzó esta temporada la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que cayó por 5-0 ante el Cruz Azul mexicano. 

Thomas Müller Vancouver Whitecaps Kenji Cabrera MLS

