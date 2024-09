¿Llega en 2025 a Universitario? Raúl Ruidíaz y su futuro en Seattle Sounders para la próxima temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De cara a lo que resta del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario buscó a Raúl Ruidíaz, pero se dio con la negativa del Seattle Sounders, elenco del delantero peruano.

Sin embargo, las cosas podrían darse entre Universitario de Deportes y el atacante nacional Raúl Ruidíaz hacia la próxima campaña. Y es que desde Estados Unidos reportan que el popular 'Pulga' no renovará contrato con su actual club, por lo que quedaría como agente libre para fines del presente año.

Así lo reporta el portal norteamericano Sounder at Heart, el cual se especializa en dar información en relación al club en donde juega Ruidíaz en la liga estadounidense-canadiense de primera división.

El futuro de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders

Ruidíaz es el goleador histórico del Seattle Sounders.

El citado medio da algunos puntos de por qué el peruano no renovará en el Sounders, cuadro con el que ha ganado la Major League Soccer (MLS).

Primero, señalan que ha sido el mismo futbolista el que le ha comunicado a la dirigencia su su intención de no alargar el vínculo que va hasta fines de 2024. Al ser relegado a la banca de suplentes, no está a gusto con los pocos minutos que juega.

Asimismo, se indica que Raúl Ruidíaz no tiene una buena relación con el director técnico Brian Schmetzer y siente que no lo valoran con él bajo su cargo. Estas, añaden, son medidas por las que el jugador valora no seguir en Seattle Sounders.

Además, según el mismo portal, desde la liga mexicana de primera división tienen la intención de contar con él nuevamente en el futuro cercano. También otros de la MLS.

Los otros que quieren a Ruidíaz

"En la Liga MX lo siguen de cerca. Tanto Atlanta United como el New England Revolution mostraron su interés y estuvieron cerca de llegar a un acuerdo", indican.

Hay que tener en cuenta que Raúl Ruidíaz, en lo que va de la temporada 2024 de la MLS, tiene ocho goles los cuales ha sumado a lo largo de 1353 minutos. Actualmente es suplente en Seattle Sounders.

