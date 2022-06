Gabriel Costa brilló con goles en nueva victoria del Colo Colo. | Fuente: TNT Sports

Gabriel Costa es el jugador de la Selección Peruana que juega en el fútbol chileno. Con Colo Colo, el extremo no desentona y este jueves se robó el protagonismo.

Resulta que Gabriel Costa, el delantero peruano que vistió las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal, fue titular en la goleada del Colo Colo 5-1 como visitante frente al Deportes Temuco. En este partido, anotó un doblete y sus anotaciones fueron de buena factura.

El primer gol de Costa en el cotejo, jugado en el Estadio Municipal Germán Becker de Temuco, se dio a los 33' del primer tiempo. Por medio de un tiro penal, el atacante se encargó de poner el 3-0 para el 'Cacique'.

El doblete de Gabriel Costa frente al Deportes Temuco

Así fue el primer gol de Gabriel Costa frente al Temuco. | Fuente: TNT Sports

Posteriormente, ya en la segunda mitad, el internacional con la Selección Peruana dejó claro toda su categoría de cara al arco rival.

Con un sutil toque, 'picó' la pelota y dejó sin opción al portero local. Este tanto fue el 5-0 y luego llegaría el descuento por parte de Vicente Antonio Concha.

Hay que tener en cuenta que además del doblete de Gabriel Costa, Juan Martín Lucero brilló con luz propia. Este último fue el autor de un triplete en el equipo que dirige el director técnico Gustavo Quinteros.

Con el resultado, Colo Colo -actual subcampeón de la liga chilena de primera división- se mete de lleno a los octavos de final de la Copa Chile.

Gran definición en el segundo tanto de Gabriel Costa. | Fuente: TNT Sports

Lo que le viene a Colo Colo con Gabriel Costa

Gabriel Costa fue convocado en la lista de viajeros que formaron parte de la delegación de Perú en el repechaje Qatar 2022 ante Australia. Sin embargo, quedó fuera de la lista final.

Ahora, el duelo más próximo de su elenco es el martes 28 de junio ante Internacional de Porto Alegre por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

