Pedro Gallese atajó el penal decisivo para clasificar a Orlando City a semifinales de la US Open Cup | Fuente: Orlando City

Los penales del repechaje intercontinental ante Australia que dejaron a la Selección Peruana sin clasificación al Mundial Qatar 2022 siguen muy presentes. Uno de los protagonistas de esa tanda fue Pedro Gallese, quien a pesar atajar el primer tiro no pudo terminar con alegría. Pero el ‘Pulpo’ tendría una pequeña revancha personal pronto.

Pedro Gallese fue uno de los jugadores de la Selección Peruana que más jugó desde aquel partido del repechaje. Se incorporó pronto al Orlando City y este miércoles fue el capitán ante Nashville por el duelo de cuartos de final de la US Open Cup.

El también capitán de la Selección Peruana tuvo un gran desempeño en los 90’. Intervino en tres ocasiones para salvar su portería, la cual solo fue vulnerada por un autogol. Sobre el final empató Orlando City y fueron a tiempo extra, donde el portero no fue exigido.

El boleto a semifinales se definía en la tanda de penales, apenas 16 días después del repechaje que vivió Pedro Gallese ante Australia.

Pedro Gallese le dio la clasificación a Orlando City en semifinales

El penal atajado por Pedro Gallese para la clasificación de Orlando City | Fuente: Nashville Soccer Club

Nashville erró su primer remate, pero Orlando City no podía festejar porque Andrés Perea también falló un remate y Pedro Gallese no lograba detener ningún tiro, ya estando en la muerte súbita.

Orlando marcó el sétimo penal y era el momento de Eric Miller para Nashville. Pedro Gallese estaba ante él y el peruano se lanzó hacia la derecha consiguiendo atajar el remate decisivo.

Con un Gallese determinante en la tanda de los penales, Orlando City clasificó a las semifinales de la US Open Cup 2022, donde ahora se medirá al New York Red Bulls que dejó en el camino al New York City de Alexander Callens.

Pedro Gallese estalló de alegría por el paso dado por Orlando City, con el que busca si primer título internacional en la copa del fútbol de Estados Unidos.





NUESTROS PODCASTS

Reciente estudio revela que las pastillas de vitaminas y suplementos no tienen ningún efecto preventivo en las enfermedades del corazón ni el cáncer

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos dedicado a la prevención de enfermedades publicó un informe en el que deja claro que no hay pruebas suficientes de que los suplementos protejan contra estas enfermedades en la mayoría de personas, por lo que no consideran adecuado recomendarlos. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre ello.