Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Waldir Sáenz respaldó a Hernán Barcos en controversia con Alex Valera: "Hizo bien al hablar y lo defiendo al 200%"

Waldir Sáenz respaldó a Hernán Barcos en controversia con Alex Valera
Waldir Sáenz respaldó a Hernán Barcos en controversia con Alex Valera | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima | @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"La reacción de Hernán fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero", indicó Waldir Sáenz tras ser consultado sobre la controversia entre Hernán Barcos y Alex Valera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se pone la camiseta. Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, respaldó a Hernán Barcos en la controversia que tuvo con Alex Valera al final del clásico del fútbol peruano.

En conversación con Ovación, el exatacante blanquiazul indicó que la reacción del argentino se debió a una falta de respeto del jugador de Universitario y que Barcos siempre se ha destacado por ser una persona correcta.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero", indicó en un inicio.

"Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Waldir Sáenz arremete con Alex Valera

Por otro lado, el exfutbolista de Alianza Lima dijo que le causó gracia que algunas personas comparen a Alex Valera con Hernán Barcos y que le pareció raro que ahora el futbolista de Universitario haya aceptado ser convocado a la Selección Peruana. 

"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección", dijo al comienzo.

"Qué coincidencia que ahora, justo cuando no están ni Paolo (Guerrero) ni (André) Carrillo, acepta ir a la Videna. Y otra cosa que no entiendo: supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la 'U'. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el porqué no quería jugar por su país", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Waldir Saenz Hernán Barcos Alex Valera Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA