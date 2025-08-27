Últimas Noticias
"Sé lo que dijo": Edison Flores habló del cruce entre Alex Valera y Hernán Barcos en el clásico

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el Torneo Clausura 2025
Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el Torneo Clausura 2025
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

"No fue lo que están diciendo", señaló Edison Flores sobre las palabras de Alex Valera que generaron la reacción de Hernán Barcos en el clásico.

Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron 0-0 en la última edición del clásico del fútbol peruano. La ‘U’ se ubica como único líder del Torneo Clausura, mientras que los blanquiazules se mantienen a la expectativa, a tres unidades.

No obstante, las repercusiones del clásico han continuado por el encuentro que protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos, un cruce de palabras que se dio durante los primeros minutos del partido y que a los goleadores les costó ser amonestados con tarjeta amarilla.

“Yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, dijo el capitán de Alianza Lima tras el clásico.

Alex Valera vs. Hernán Barcos

Al respecto, Edison Flores habló sobre el encuentro de Barcos y Valera, con quien compartió la delantera titular en el clásico.

“Yo no estaba cerca, estaba en la barrera. Es calentura de partido, nada más”, mencionó el ‘Oreja’ en Doble punta.

Edison Flores fue consultado sobre si conocía qué dijo Alex Valera para generarse una reacción en Hernán Barcos.

“Sí, obvio. Sé lo que dijo, pero no fue lo que están diciendo”, expresó el atacante, quien explicó que esos momentos de partidos son difíciles de controlar por las revoluciones que se sienten.

“A mí me ha pasado también. Yo no soy ejemplo para decir que la calentura no te gana y más en los clásicos. Nadie es ejemplo para decir eso no debes hacer, ni tanto a Valera ni a Barcos, porque la calentura gana”, remarcó.

El momento personal de Edison Flores

Edison Flores habló sobre su presente a nivel deportivo y lo asoció a los factores de su vida personal. El delantero de Universitario indicó que con ayuda de profesionales busca cambiar ese contexto.

“El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz”, reveló.

Edison Flores fue desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para los partidos de setiembre por las Eliminatorias debido a una lesión sufrida en el clásico.

Universitario de Deportes Edison Flores Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Alex Valera Hernán Barcos

