Hansi Flick era técnico del Bayern Munich antes de asumir en Alemania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

El técnico de la Selección de Alemania, Hansi Flick, descartó renunciar a pesar de la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, este jueves, en declaraciones a la televisión ARD de su país. Esto, a pesar de haber superado a Costa Rica en el último partido.

"Trabajar con este equipo me motiva. Pero después de este partido, no es el momento de hablar de lo que viene. Disfruto, tenemos un buen equipo y buenos jugadores que están llegando. Eso (la continuidad en el puesto) no dependerá de mí", explicó el exentrenador del Bayern Munich.

"Mi equipo y yo mismo hemos hecho un buen trabajo, hemos preparado bien a la selección", se defendió. En la perspectiva de la Selección de Alemania está principalmente la Eurocopa, donde el país será el anfitrión en 2024.

Por segunda vez consecutiva, Alemania abandona el Mundial al término de la primera fase, a pesar de una victoria 4-2 contra Costa Rica este jueves, que fue insuficiente para abrir la puerta de los octavos de final, después de la derrota en el debut ante Japón (2-1) y el empate (1-1) de la segunda jornada contra España.

"El resultado no miente, pero tenemos jugadores que juegan en los mejores clubes del mundo, y tenemos la calidad", aseguró Hansi Flick en su conferencia de prensa post-partido.

"Creo que para el futuro del fútbol alemán necesitamos hacer las cosas diferentes en los entrenamientos. Durante muchos años hemos hablado de nuevos porteros, nuevos laterales. Lo que siempre ha sido bueno en el fútbol alemán es que siempre hemos defendido bien. Esos elementos los necesitamos, necesitamos cosas básicas", agregó.