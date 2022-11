Yasser Al-Shahrani fue titular frente a Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

Palabra oficial en Qatar 2022. Yasser Al-Shahrani, defensa de Arabia Saudita quien fue retirado en camilla en el partido contra Argentina tras sufrir un violento impacto de su guardameta, precisa varias operaciones, según desveló la víspera del encuentro ante Polonia el entrenador del cuadro asiático, el francés Herve Renard.



El entrenador de la Selección de Arabia Saudita indicó Yasser Al-Shahrani, que fue llevado de urgencia a un hospital y acabó siendo trasladado a su país rápidamente, explicó que ya ha sido intervenido del páncreas y que le quedan varias cirugías faciales a las que someterse.



"Yasser es alguien muy importante para nosotros. Lo extrañamos, pensamos en él y lucharemos por él", comentó Renard en conferencia de prensa.

Yasser Al-Shahrani ya fue intervenido quirúrgicamente

Así fue retirado Yasser Al-Shahrani del campo ante Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

El futbolista está siendo tratado en Riad. Al-Shahrani fue transportado a su tierra natal por el rey de Arabia Saudita, quien ordenó que se enviara un avión especial para el jugador.

Hay que tener en cuenta que, or orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país Mohamed Bil Salman, el futbolista fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.



Tratado en el césped durante varios minutos, Yasser Al-Shahrani fue finalmente evacuado en camilla y llevado a un hospital.



Arabia Saudita confirmó finalmente, el pasado miércoles 23, que el jugador no podrá regresar a la concentración del equipo.



En un mensaje, el futbolista de 30 años quiso tranquilizar a los aficionados: "Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias".



Arabia Saudita lidera el grupo C del Mundial de Qatar tras su victoria frente a Argentina y el empate que firmaron Polonia y México. (EFE)

