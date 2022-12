Lionel Scaloni ganó la Copa América como técnico de Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

No la tuvo nada fácil. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, realzó la victoria de su equipo ante Australia y el acceso a los cuartos de final de Qatar 2022 y lamentó haber padecido apuros al final a pesar de haber podido sentenciar.



"Físicamente estábamos justos", señaló Lionel Scaloni, quien no quiso poner como excusa el poco tiempo entre el partido con Polonia, último de la fase de grupos, y este de octavos de final. La Selección de Argentina ha jugado cuatro encuentros en 11 días.



Scaloni "remarcó que "estamos satisfechos el partido fue muy difícil porque físicamente estaban más enteros que nosotros. Leo abrió la lata y mejoramos en la segunda parte. No merecimos sufrir al final porque tuvimos ocasiones de marcar más diferencias".

La Argentina de Lionel Scaloni sigue en Qatar 2022

Argentina ganó con goles de Messi y Julián Álvarez. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

El DT se quejó de la intensa serie de cuatro partidos en once días en este atípico Mundial.

"En los últimos minutos físicamente estábamos justos. El partido fue a menos de 72 horas (del encuentro contra Polonia) y jugando a 10 de la noche, que nos vamos a dormir tarde, pero ya está, zanjado el tema".

El festejo con el público de Argentina "es una inyección de moral única, me gustaría que todo el mundo pudiera vivir lo que siente un jugador cuando ve a esa gente, mejor que eso no hay nada para plasmar todo en la cancha. En eso se resume los cuatro partidos en once días y dar ese cachito mas que siempre tenés", afirmó.

En tanto, Lionel Scaloni confió en poder contar con Ángel Di María para el partido de cuartos contra Países Bajos el 9 de diciembre."

Argentina y un duro rival en cuartos

"No estaba en condiciones de jugar. Esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido", dijo.

Por último, se deshizo en elogios hacia su homólogo de la 'Oranje', Louis Van Gaal.



"Yo estaba en el Deportivo de La Coruña cuando él entrenaba al Barcelona y ya era una eminencia, es un orgullo enfrentarlo, todo el mundo sabe lo que ha hecho por el fútbol", sentenció. (AFP/EFE)

