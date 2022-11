Grupo C en Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

El Mundial Qatar 2022 irá del domingo 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre. Son 32 equipos, divididos en ocho grupos, que lucharán por avanzar de fase, con la ilusión de llegar lo más lejos posible.

En esta nota, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el Grupo C, el cual está integrado por las selecciones de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Repasa sus historiales en la Copa del Mundo, fixture completo, figura y entrenador.

Fixture del Grupo C en Qatar 2022

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita

Día: 22 de noviembre

Hora: 5:00 am.* / 7:00 am.**

México vs. Polonia

Día: 22 de noviembre

Hora: 11:00 am.* / 10:00 am.***

Fecha 2

Arabia Saudita vs. Polonia

Día: 26 de noviembre

Hora: 8:00 am.

Argentina vs. México

Día: 26 de noviembre

Hora: 2:00 pm.* / 4:00 pm.** / 1:00 pm.***

Fecha 3

Argentina vs. Polonia

Día: 30 de noviembre

Hora: 2:00 pm.* / 4:00 pm.**

Arabia Saudita vs. México

Día: 30 de noviembre

Hora: 2:00 pm.* / 1:00 pm.***

*Hora de Perú

** Hora de Argentina

*** Hora de México





Rivales en octavos

► En octavos de final, los clasificados del Grupo C se enfrentarán con los participantes del Grupo D, integrado por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Equipos del Grupo C en Qatar 2022

1. Argentina (Conmebol)

Puesto en Ranking FIFA: 3

Clasificó el 17 de noviembre de 2021, tras empatar con Brasil, a cuatro fechas del final de las Eliminatorias. No pierde desde 2 de julio de 2019 ante Brasil (35 partidos, igual que Brasil entre 1993 y 1996, solo son superados por Italia con 37 entre 2018 y 2021). En Mundiales: 81 PJ, 43 PG, 15 PE y 23 PP.Ganó los títulos de 1978 y 1986 y disputó otras tres finales. Viene de levantar dos trofeos oficiales (Copa América y Copa de Campeones).

Figura de Argentina

Lionel Messi

Atacante de 35 años. Tiene el récord de goles (90) y presencias en la Selección (164). En Qatar puede convertirse en el argentino con más partidos en Mundiales (Maradona 21, Mascherano 20 y Messi 19). Incluso podría alcanzar el récord absoluto de Lothar Matthaus (25). Además, está a cuatro goles de Batistuta (10), el goleador de Argentina en Mundiales.





Lionel Messi, figura de Argentina. | Fuente: AFP

DT de Argentina

Lionel Scaloni. Entrenador argentino de 44 años. Desde 2018, al mando de la selección. Será su primer Mundial como director técnico.

Lionel Scaloni, DT de Argentina. | Fuente: AFP

Historial de Argentina en Mundiales (17)

Uruguay 1930: subcampeón

Italia 1934: octavos de final

Suecia 1958: primera fase

Chile 1962: primera fase

Inglaterra 1966: cuartos de finnal

Alemania 1974: segunda fase

Argentina 1978: campeón

España 1982: segunda fase

México 1986: campeón

Italia 1990: subcampeón

Estados Unidos 1994: octavos de final

Francia 1998: cuartos de final

Corea-Japón 2002: primera fase

Alemania 2006: cuartos de final

Sudáfrica 2010: cuartos de final

Brasil 2014: subcampeón

Rusia 2018: octavos de final



2. México (Concacaf)

Puesto en Ranking FIFA: 13

Clasificó el 30 de marzo de 2022, tras vencer 2-0 a El Salvador en el último partido del octogonal final. No han faltado a una cita mundialista desde 1994. Jugador con más partidos en la selección: Claudio Suárez y Andrés Guardado (177). Más goles: Javier Hernández (52). México en Mundiales: 57 PJ, 16 PG, 14 PE, 27 PP. Más goles en un Mundial: Javier Hernández y Luis Hernández (4).

Figura de México

Hirving Lozano

Extremo de 27 años, del Nápoli. Fue el héroe del 1-0 ante Alemania en Rusia 2018, mundial en el que jugó los cuatro partidos. En las Eliminatorias a Qatar, hizo un tanto en los 10 duelos que jugó. En total, lleva 16 goles en 59 partidos con la selección absoluta.

Hirving Lozano, figura de México. | Fuente: AFP

DT de México

Gerardo Martino. Entrenador argentino de 59 años. Al mando de México desde 2019. Será su segundo mundial como DT (2010 con Paraguay), pero el primero con México.

Gerardo Martino, DT de México. | Fuente: AFP

Historial de México en Mundiales (16)

Uruguay 1930: primera fase

Brasil 1950: primera fase

Suiza 1954: primera fase

Suecia 1958: primera fase

Chile 1962: primera fase

Inglaterra 1966: primera fase

México 1970: cuartos de final

Alemania 1978: primera fase

México 1986: cuartos de final

Estados Unidos 1994: octavos de final

Francia 1998: octavos de final

Corea-Japón 2002: octavos de final

Alemania 2006: octavos de final

Sudáfrica 2010: octavos de final

Brasil 2014: octavos de final

Rusia 2018: octavos de final

3. Arabia Saudita (AFC)

Puesto en Ranking FIFA: 51

Clasificó el 24/03/2022, gracias a la victoria de Japón ante Australia, en la tercera ronda del grupo B de las Eliminatorias Asiáticas. Consiguieron el pase antes de disputar su partido contra China. Jugador con más partidos: Mohamed Al-Deayea (178). Jugador con más goles: Majed Abdullah (71). Arabia Saudita en Mundiales: 16PJ - 3PG - 2PE - 11PP. Más goles en Mundiales: Sami Al Jaber (3).

Figura de Arabia Saudita

Salem Al-Dawsari

Delantero de 31 años del Al Hilal. Compañero de André Carrillo. Pasó por el Villarreal de LaLiga, club con el que jugó solo un partido, ante el Real Madrid. En Rusia 2018 marcó un gol a Egipto en tres partidos. En ELI a Qatar hizo 7G en 13PJ. En total, 16G en 64PJ.

Salem Al-Dawsari, figura de Arabia Saudita. | Fuente: AFP

DT de Arabia Saudita

Hervé Renard. Francés de 54 años que dirige a Arabia Saudita desde el año 2019. Otras selecciones a las que dirigió: Zambia, Angola, Marruecos, Costa de Marfil. Será su segundo Mundial com DT. El primero fue en Rusia 2018, con Marruecos.

Herve Renard, DT de Arabia Saudita. | Fuente: AFP

Historial de Arabia Saudita en Mundiales (5)

Estados Unidos 1994: octavos de final

Francia 1998: primera ronda

Corea-Japón 2002: primera ronda

Alemania 2006: primera ronda

Rusia 2018: primera ronda

4. Polonia (UEFA)

Puesto en Ranking FIFA: 26

Clasificó el 29 de marzo de 2022, sin necesidad de enfrentar a Rusia en el repechaje porque fue incluído por invasión a Ucrania. Jugador con más partidos: Robert Lewandowski (134). Jugador con más goles: Robert Lewandowski (76). Polonia en Mundiales: 34 PJ - 16 PG - 5 E - 13 PP. Goleador en Mundiales: Grzegorz Lato (10).

Figura de Polonia

Robert Lewandowski

Delantero de 34 años del Barcelona. Tiene 76 goles en 134 partidos. Ganador de los dos últimos premios ‘The Best’ al mejor del mundo para la FIFA. Jugó tres partidos en Rusia 2018, pero no hizo gol.





Robert Lewandowski, figura de Polonia. | Fuente: AFP

DT de Polonia

Czeslaw Michniewicz. Entrenador polaco de 52 años. Al mando de la selección desde 2022. Será su primer Mundial.

Czeslaw Michniewicz, DT de Polonia. | Fuente: AFP

Historial de Polonia en Mundiales (8)