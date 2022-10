Lewandowski habló sobre el enfrentamiento con Lionel Messi en Qatar 2022 | Fuente: Instagram

Robert Lewandowski será una de las estrellas que estará presente en el Mundial Qatar 2022. Capitán y goleador histórico de Polonia, el atacante del Barcelona no le huye a la responsabilidad de liderar a una selección que en 1974 y 1982 alcanzó el tercer lugar en las Copas del Mundo.

“La responsabilidad de jugar con la selección polaca es enorme. Las expectativas de la afición y de la nación, esa presión, son enormes y lo sé muy bien. Debo estar motivado y quiero motivarme para demostrar de qué soy capaz sobre el césped. No siempre es fácil, pero tampoco me quejo. Siempre debo hallar una solución y tratar de dar lo mejor de mí”, dijo el centrodelantero en entrevista con la ‘FIFA’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Lewandowski, rival de Messi en Qatar 2022

Polonia integra el grupo C del Mundial Qatar 2022, donde se enfrentará a Argentina, Arabia Saudita y México, contra el que debutará el 22 de noviembre.

Robert Lewandowski ya tiene la mira puesta sobre la albiceleste, al que considera el rival más complicado por la presencia de Lionel Messi.

“Argentina es una selección excepcional. En mi opinión, es una de las favoritas para ganar. Tiene a Leo Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado. Será genial enfrentarse a una selección tan increíble y a unos jugadores tan fuertes”, expresó.

El ariete consideró que México es “un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. Los mexicanos combinan juventud con experiencia, y saben cómo jugar en grandes competiciones; es algo que tenemos muy claro. Para nosotros será un gran reto”.

Tras el debut contra la ‘tricolor’, Arabia Saudita será el rival de Polonia en la segunda fecha, antes de cerrar la fase de grupos ante Argentina.

“Arabia es la gran sorpresa. Sabemos que cuentan con una defensa sólida y una buena táctica. Son muy ágiles y construyen bien el juego, así que corre de nuestra cuenta el planteamiento del partido”, remarcó.

Lewandowski y su revancha en los mundiales

Robert Lewandowski solo ha disputado una vez la Copa del Mundo. Fue la carta de gol de Polonia en Rusia 2018, no obstante, el ‘9’ se quedó sin marcar, hecho que busca dejar atrás en su carrera.

“Fue una de las mayores decepciones de mi carrera. No solo porque cayéramos eliminados en la fase de grupos del Mundial, sino porque no generamos ocasiones. No tuve ocasiones, no marqué ningún gol, y eso siempre duele. Cuando el equipo juega mejor nos resulta más fácil a todos. Pero en 2018 fracasamos tanto yo como el equipo entero. Fue una decepción sin paliativos”, sentenció.





NUESTROS PODCASTS

¿En quiénes funcionó mejor el refuerzo de pfizer, en los que recibieron dos dosis de pfizer o dos de sinopharm?

El primer caso de COVID-19 se confirmó en Perú el 6 de marzo de 2020 . Desde entonces, se han reportado casi 3,5 millones de casos de COVID-19 y más de 200.000 muertes , lo que convierte al Perú en uno de los países con mayor número de muertos por COVID-19 en el mundo.