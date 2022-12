Enzo Fernández, jugador del Benfica. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

La Copa del Mundo está llegando a su fin y, como en cada edición, este evento deportivo es una gran vitrina para que futbolistas de todas las selecciones participantes se muestren y tengan oportunidad en algún club, como es el ejemplo del argentino Enzo Fernández.

El mediocampista de 21 años la está rompiendo en Qatar 2022 con la Selección Argentina y ha despertado el interés de un grande de la Premier League. El Liverpool ha puesto el ojo en el futbolista argentino que está teniendo muy buena participación en el Mundial.

Según The Mirror y otros medios ingleses, el equipo dirigido por Jurgen Klopp tendría un preacuerdo para la transferencia del jugador de la Selección de Argentina. También indican que no hay negociación formal con Benfica, club donde milita actualmente, pero su cláusula de salida sería de 120 millones de euros. Aunque no sería el único club que le sigue los pasos. Real Madrid tiene en la órbita a Enzo Fernández.

Enzo Fernández tiene 21 años y contrato vigente hasta junio del 2027 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

El argentino ha jugado en clubes como River Plate y Defensa y Justicia. Hasta el momento, a nivel de selección ha participado en tres duelos amistosos e hizo su debut en una Copa del Mundo en Qatar 2022, se enfrentó a Arabia Saudita, Polonia y México en fase de grupo, a Australia en octavos de final y a Países Bajos en cuartos. Además lleva un gol en el Mundial, en la victoria sobre los mexicanos.

La Selección de Argentina definirá su pase a la final del Mundial Qatar 2022 frente a Croacia. El duelo por cuartos de final se jugará este martes 13 de diciembre a las 2:00 p.m. en el Luisail Stadium.