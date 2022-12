Lionel Messi lleva tres goles en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

No es novedad que Argentina y Brasil son consideradas como dos de las mejores selecciones en el Mundial Qatar 2022, es por eso que Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, toma como un partido aparte, de manera especial, el duelo de cuartos de final contra los del Lionel Scaloni.

"El torneo empieza en serio para nosotros mañana", dijo Van Gaal en conferencia de prensa a un día del enfrentamiento con la Selección Argentina.

"Aunque no quiero desmerecer la importancia de los otros equipos que hemos ganado, Argentina y Brasil, al que probablemente nos enfrentaríamos en semifinales, son diferentes de los equipos de la fase de grupo y de octavos que hemos enfrentado", afirmó el entrenador de Países Bajos.

Louis Van Gaal disputa su segunda Copa del Mundo con Países Bajos. La primera fue en 2014. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

Enfrentamientos entre Argentina vs. Países Bajos

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras en unos cuartos de final de una Copa del Mundo fue en 1998, donde los neerlandeses superaron a los argentinos por la mínima diferencia.

"El fútbol ya no es como en 1998 o 1978. Era más abierto y ahora ya no lo es. Es la realidad", explicó Louis Van Gaal. "Pero siempre es posible tener momentos decisivos, de los que uno se acuerda años después como el gol de Bergkamp en 1998. Nos acordaremos siempre de él", añadió.

Objetivo de Países Bajos: bloquear a Messi

Van Gaal usará a sus mejores hombres para poder detener al 'crack' argentino, Lionel Messi. Sin embargo, reveló que no dará a conocer la táctica que utilizará en el duelo frente a la Albiceleste en cuartos de final de Qatar 2022.

"No vamos a revelar nuestras tácticas para parar a Messi. Pero, no es difícil dar una repuesta, se trata de bloquear y cerrar líneas de pase. No sólo defendemos. Presionamos, empujamos", insistió", afirmó.