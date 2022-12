Guía de partido, Argentina vs Australia: horarios por Qatar 2022. | Fuente: RPP

Imperdible duelo en la Copa del Mundo. Argentina chocará ante Australia en partido por la segunda llave de octavos de final del Mundial Qatar 2022.

La Argentina accedió a la nueva etapa de Qatar 2022 al derrotar a Polonia 2-0. Quedó como primero en el Grupo C con cuatro puntos y ahora los dirigidos por el director técnico Lionel Scaloni se verán las caras ante la Selección de Australia, que sorprendió al vencer a Dinamarca en la última jornada de la fase de grupos. El juego será el sábado 3 de diciembre a las 2:00 p.m. hora peruana en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan.

"Si el rival es inferior, eso hay que verlo. No estoy de acuerdo. Es fútbol. Hay once contra once. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar al fútbol", explicó en conferencia el DT de Argentina.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Argentina vs. Australia: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

#Qatar2022 Cuerpo arbitral para @Argentina - #Australia 🇦🇺



Árbitro: Szymon Marciniak 🇵🇱

Asistente 1: Pawel Sokolnicki 🇵🇱

Asistente 2: Tomasz Listkiewicz 🇵🇱

Cuarto árbitro: Mario Escobar 🇬🇹 pic.twitter.com/h6cWgrEn78 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 1, 2022

Los 'Socceroos', 37ª de un ranking FIFA en el que la albiceleste es la número 3, nunca superó anteriormente los octavos de final en un Mundial. En la presente edición perdió 4-1 en el debut ante Francia pero luego encadenó dos triunfos, contra Túnez y Dinamarca por 1-0.

"Tiene buenos jugadores. Por la derecha, el delantero o centrocampistas que están jugando en niveles altos. Pero sobre todo es un equipo y cuando enfrentás a un equipo siempre es difícil. Como equipo digo conjunto de jugadores que saben lo que quieren, eso siempre tiene una dificultad", apuntó.

"A mí no me sorprende (la presencia de Australia en octavos) porque es una buena selección. Ha hecho una buena eliminatoria, quedó a las puertas de clasificar directamente y luego clasificó en el repechaje. Es una buena selección, con tradición en Mundiales, eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, sino jugar al fútbol y ver cómo va", afirmó.

Como es costumbre, el técnico de la Selección de Argentina no avanzó planes sobre con qué hombres jugará el sábado y no descartó posibles cambios, a pesar de las buenas sensaciones del último partido ante Polonia, en el que Ángel Di María terminó con molestias, por lo que se mantiene en duda.

Siempre pensamos en cómo afrontar el rival, con los mejores jugadores para ese partido. Tenemos una idea de cómo vamos a jugar, incluso en el entrenamiento de hoy (viernes) no está claro si va a quedar definida la alineación. Queda un día (para el partido), los jugadores deben descansar y es fundamental el descanso", explicó

¿Dónde ver el Argentina ante Australia vía TV por Qatar 2022?

Lo ves por las pantallas de Latina, DirecTV, D Sports, TyC Sports, TV Pública, TUDN, Azteca 7, SKY Sports y CNT Play.

NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.