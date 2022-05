Se canceló partido amistoso entre Argentina y Brasil previo al Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

Este miércoles se oficializó que el partido amistoso entre Argentina y Brasil previo al Mundial Qatar 2022 que estaba programado a jugarse este 11 de junio en Austraia, según confirmó la CBF brasilera oficialmente a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, con anterioridad, Lionel Scaloni había solicitado no jugar el encuentro y finalmente se pudo confirmar su cancelación este miércoles. En tal sentido, Juninho Paulista, coordinador de Brasil, indicó que este pedido que terminó en la decisión de no jugar el partido perjudicó a Brasil: ""No es el hecho de jugar contra Argentina o no. Todo es planificación. Tenemos que planificar con anticipación, está la logística del viaje. Esto no es de la noche a la mañana. Es malo que este juego sea cancelado".

Por su parte, Brasil buscará un tercer adversario para partido de preparación a jugarse en la ventana de amistosos de junio, ya que ya tiene pautado duelos previo al Mundial de Qatar. Uno es ante Corea del Sur el 2 de junio y el otro es ante Japón el 6 de junio. Según anticipó la prensa brasilera, el tercer encuentro sería ante un país africano que también se encuentre clasificado a Qatar.

Asimismo, el momento no se tiene respuesta sobre el pedido de FIFA de que se vuelva a jugar el partido por Eliminatoiras postergado entre Argentina y Brasil, pues los 'albicelestes' indicaron que irán al TAS al estar en contra de esta determinación.