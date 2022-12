Preocupación en Francia por bajas en su plantel antes de la final de Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Preocupación instalada en la concentración de Francia. Los jugadores Raphael Varane e Ibrahima Konaté, titulares en la defensa que enfrentó a Marruecos en la semifinal, se sumaron este viernes a las bajas en el elenco a cargo de Didier Deschamps víctimas de contagios de un virus, solo a dos días de la final del Mundial Qatar 2022 ante Argentina.

Raphael Varane e Ibrahima Konaté estuvieron indispuestos para el ensayo de Francia, como el caso del extremo Kingsley Coman, mientras que Aurelien Tchouaméni, víctima de una contusión en la cadera, y Théo Hernández, con un golpe en la rodilla, fueron los otros jugadores que no se ejercitaron con el resto de sus compañeros.

Plaga de bajas en la selección que dirige Didier Deschamps, que tendrá que esperar hasta el último momento para confeccionar un once de garantías. Así, los dos centrales titulares contra Marruecos el pasado miércoles no se entrenaron en las instalaciones de Al Sadd y son duda para la final, mientras que Kingsley Coman, que ya se perdió el partido de semifinales, también se mantuvo al margen del resto de sus compañeros.

Varane y Konaté conformaron la dupla de la zaga de Francia ante Marruecos | Fuente: AFP

Incertidumbre en Francia con miras a la final

Las dudas en Francia se instalan por culpa de un virus que viene afectando al plantel desde el inicio de la cita mundialista. El primero en caer fue Marcus Thuram, aún en la fase de grupos, y después fueron el centrocampista Adrien Rabiot y el central Dayot Upamecano, ausentes también en la semifinal frente a Marruecos.

Sin embargo, tanto el jugador de la Juventus, como el defensa central del Bayern Munich, volvieron este viernes a ejercitarse con normalidad y estarán disponibles con miras al duelo ante Argentina el domingo.

A la espera de que pueda confirmarse algún caso más antes de la final, desde Argentina los medios especulan con que el virus podría tratarse de coronavirus. Por su parte, el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni y el defensa del AC Milan, Théo Hernández, se ejercitaron en el interior de las instalaciones del centro de entrenamiento francés, después de que ambos salieran tocados del encuentro ante el conjunto marroquí.

Entrenamiento de Francia a dos días de la final del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

Argentina vs. Francia: ¿cuándo se juega la final del Mundial?

