Argentina enfrentará a Países Bajos. ¿Logrará su pase a las semifinal? | Fuente: AFP

Las informaciones sobre el estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María han molestado al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, previo al duelo contra Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.

"Entrenó ayer, veremos en el entrenamiento de hoy que decisión tomo yo. En principio entrenó, Fideo hizo también parte del entrenamiento", señaló Scaloni en conferencia de prensa.

"A veces los jugadores que han jugado decidimos que hagan la mitad del entrenamiento. En el entrenamiento de hoy tomaré la decisión. Repito no me atrevería decir que está o no está de Paul y Di María. Nunca se sabe a un día del partido", agregó.

En un momento, evidenció su molestia sobre las filtraciones en la Albiceleste. "El miércoles entrenamos a puerta cerrada. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas", sostuvo.





Lionel Scaloni confía en su plantel a un día del partido ante Países Bajos. | Fuente: RPP (Juan Carlos Ortecho)

Scaloni y el entrenamiento a puertas cerradas

"No se tiene que filtrar lo que pase. Ha ocurrido varias veces. La mitad de las preguntas son de esto y lo importante es el partido y no quién juegue. Vamos a darlo todo, con o sin ellos. Pero si el entrenamiento es a puerta cerrada no se tiene que saber nada", insistió.



Scaloni afirmó que el partido ante Países Bajos "es importante como el de Australia, Polonia y México. Siempre el partido que viene es el importante más allá de la magnitud que tenga".



Argentina enfrentará a Paíse Bajos el viernes 9 de diciembre a partir de las 2 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Lusail.