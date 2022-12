Rodrigo De Paul es duda para enfrentar a Países Bajos en Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

Solo restan dos días para el inicio de la ronda de cuartos de final del Mundial Qatar 2022, donde uno de los duelos estelares lo protagonizarán Argentina y Países Bajos. La albiceleste realizó este miércoles práctica en Doha, pero la misma dejó una mala noticia: Rodrigo De Paul.

Para el entrenador Lionel Scaloni son pocos los futbolistas indiscutidos en la Selección de Argentina. Uno de ellos es Rodrigo De Paul, quien no se ha perdido un solo minuto de juego en lo que va de Qatar 2022. Los centrocampistas han variado, pero el único que siempre estuvo es el ‘7’.

En el ensayo no estuvo presente De Paul. El volante del Atlético de Madrid presenta una contractura en el isquiotibial derecho y por eso se entrenó diferenciado. A solo 48 horas del compromiso contra la ‘Naranja Mecánica’ genera preocupación en Argentina. Su presencia está en duda frente a Países Bajos. La molestias, según medios argentinos, se dio durante los trabajos del del día anterior.

¿De Paul baja en cuartos de final del Mundial?

El margen de recuperación para Rodrigo De Paul es corto. La orden del comando técnico fue que realice movimientos sin exigencia bajo la observación de los kinesiólogos, apartado del resto del plantel. Junto a él estuvo ‘Papu’ Gómez, que presenta molestias en el tobillo izquierdo.

La incertidumbre por el mediocampista, una de las figuras en el triunfo sobre Australia en octavos de final, es mayor dado que no hizo más trabajos después de estar junto a los kinesiólogos, mientras que Scaloni realizó práctica de fútbol donde probó un once sin él en la medular. Durante todo el ciclo del actual entrenador (54 partidos), De Paul apenas no estuvo en seis cotejos, siendo así el que más presencias acumula entre todo el grupo.

El mediocampo de Argentina sin De Paul

Aunque la molestia de Rodrigo De Paul genera una dificultad para Argentina, el seleccionado contó con la confirmación de la vuelta a la actividad de Ángel Di María. Así, Scalo tendría en mente repetir los nombres en el arco, defensa y ataque, con la variante del ‘Fideo’ por ‘Papu’ Gómez.

Frente a Países Bajos las novedades estarían en el medio sector. Enzo Fernández y Alexis MacAllister fueron elegido por Scaloni, además que consideró a Leandro Paredes. La duda pasa por la distribución de la volantes. Es decir, si Paredes asume el rol de ser el eje del equipo o jugar con doble ‘5’ (Paredes – Enzo).





