Bélgica vs Marruecos por la Copa del Mundo | Fuente: AFP

Bélgica vs Marruecos EN VIVO: ambos se enfrentan este domingo, 27 de noviembre, en el Al Thumama Stadium por la fecha 2 del Grupo F de Qatar 2022. La cita es a las 8:00 a.m. (hora peruana)

El duelo en el que la Selección de Bélgica buscará asegurar su pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Marruecos será transmitido vía TV por DirecTV, SKY Sports, La1 TVE, Movistar+, Las Estrellas, Azteca 7, ViX, TV Pública, TeleCentro y CNT Play.

Bélgica vs Marruecos: horarios en el mundo

México: 7:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami, New York): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m.



Así llega Bélgica

Bélgica, número 2 del ranking FIFA, podría lograr su clasificación si gana a Marruecos, aunque lo que tratará también el equipo entrenado por Roberto Martínez será mejorar la imagen ofrecida en el debut frente a Canadá, pese a la victoria por 1-0.

La estrella de los 'Diablos Rojos', Kevin de Bruyne, fue muy clara tras el encuentro contra los norteamericanos: "Creo que podemos mostrar más coraje, ser mejores con el balón y mejorar nuestro rendimiento".

El talentoso mediapunta del Manchester City también fue autocrítico, en una prueba de que los belgas son conscientes que con el nivel mostrado no podrán igualar el resultado de hace cuatro años en Rusia (semifinalistas).

De Bruyne será de nuevo el encargado de intentar engrasar una maquinaria en la que algunas piezas parecen gripadas, en especial, su capitán Eden Hazard, cuya imagen no difirió mucho de la que ofrece en el Real Madrid... en los pocos momentos que es utilizado por Carlo Ancelotti.

El que sí mostró el mismo nivel que cuando juega en el Real Madrid fue Thibaut Courtois, que salvó a su equipo en varias ocasiones ante los canadienses, que contaron con varias ocasiones para al menos haber igualado el tanto de Michy Batshuayi.

Una buena noticia para 'Bob' Martínez es que su delantero goleador Romelu Lukaku volvió a entrenarse con el grupo el viernes, recuperado ya de la lesión que arrastra en la pierna izquierda desde hace semanas, aunque probablemente el técnico español no quiera arriesgar y apueste, al menos de inicio, por salir de nuevo con Batshuayi como referencia ofensiva.

Así llega Marruecos

Por su parte, para los 'Leones del Atlas', todo lo que no sea perder contra los belgas será positivo, ya que dependerían de sí mismos en la última jornada contra Canadá para lograr la clasificación.

Los hombres de Walid Regragui ofrecieron una buena imagen en su debut (0-0 contra Croacia), sobre todo en defensa, aunque el técnico marroquí tendrá que recomponer su línea de zagueros, ya que los dos laterales tienen problemas.

Noussair Mazraoui, el carrilero izquierdo, se retiró del campo en el minuto 60 y su concurso está prácticamente descartado, y Achraf Hakimi, titular por la derecha, también tiene problemas físicos, aunque el zaguero del París SG tiene más posibilidades de jugar.

Otra duda que puede tener el seleccionador marroquí es dar entrada en ataque a Abde Ezzalzouli para aprovechar la velocidad del joven extremo cedido por el FC Barcelona a Osasuna.

Tras el "precioso punto" logrado ante Croacia, tal como coincidieron en definir los marroquíes, todo lo que no sea perder contra Bélgica dejaría a los 'Leones del Atlas' más cerca de poder igualar los octavos de final de México-1986, el mejor resultado hasta ahora del equipo norteafricano.

Bélgica-Marruecos: posibles alineaciones del partido por Qatar 2022

Marruecos: Bounou - Hakimi, Saïss (cap.), Aguerd, Mazraoui (o Attiyallah) - Ounahi, S. Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal. DT: Walid Regragui

Bélgica: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Onana, Carrasco - De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. DT: Roberto Martínez

Árbitro: César Ramos (MEX)

Estadio Al-Thumama

.