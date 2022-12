Luka Modric es el '10' de Croacia. Ganó el Balón de Oro en 2018. | Fuente: AFP

Uno de los duelos más interesantes por cuartos de final de Qatar 2022 se vivirá este viernes 09 de diciembre desde las 10 de la mañana (hora peruana) entre las selecciones de Croacia y Brasil, donde el capitán y figura croata, Luka Modric, se medirá frente a sus compañeros del Real Madrid como Vinicius, Rodrygo o Eder Militao.

El capitán, subcampeón del mundo, sabe que enfrentar al 'Scratch' es un duelo clave para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, y tiene claro que dejará de lado la relación de amistad con sus compañeros del club para luchar por su país.

"¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos", afirmó Luka Modric.





Luka Modric quiere frenar a 'Vini'

Una cosa es tenerlo en el equipo y otra enfrentarse a él, Modric conoce perfectamente las características de Vinicius Jr. y es consciente que Croacia la va a tener difícil al momento de detenerlo, por lo que buscará frenarlo si tiene la oportunidad.

"Está en una forma increíble. Es un gran tipo y tenemos una gran relación. Ha mejorado mucho. Se nota tanto en el club como en la selección. Tenemos una tarea complicada porque es difícil parar a Vinicius. Todos conocen ya sus virtudes pero si puedo complicarle en un determinado momento, lo haré", aseguró el capitán croata.

Modric desea romper la mala racha con Brasil

El mediocampista confesó que nunca ha podido ganarle a la 'verdeamarela', por lo que espera que el partido por cuartos de final sea diferente. Sin embargo, conoce la calidad de futbolistas que tiene el combinado de Tite, pero ya tienen estudiado a cada uno.

"Jugué varias veces contra ellos pero no he podido ganarles. Espero que esto cambie. Brasil tiene grandes jugadores en todos los puestos. Tenemos que ser agresivos, correr igual que ellos y no dejarles jugar. Eso es importante. Cuando no tengamos el balón debemos ser agresivos y firmes", añadió.

El capitán de la selección de Croacia se refirió también a Argentina: "Brasil y Argentina son los mejores equipos del mundo y tienen a muchos grandes jugadores. Disfruto viéndolos y es un placer jugar contra equipos así. El viernes tenemos una nueva oportunidad. Es algo que todos los jugadores quieren, enfrentarse a grandes del fútbol", indicó.