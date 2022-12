Thiago Silva consuela a Neymar tras quedar fuera de Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Aunque era una de las grandes candidatas a quedarse con el Mundial Qatar 2022, finalmente la selección de Brasil se despidió del certamen, tras caer, en tanda de penales, ante el combinado de Croacia.



Luego de la eliminación en cuartos de final, Thiago Silva declaró a ras de cancha. El defensa del 'Scratch' se mostró dolido por la derrota, pues es consciente de que fue su última Copa del Mundo. Aunque no descartó hacerlo más adelante, ya en otro cargo.

“Desafortunadamente, como jugador, no podré levantar esa copa. Quién sabe más tarde, con otra función. Es difícil tener palabras en este momento. Ya he pasado por algunas decepciones en mi vida, no solo en la selección, sino personalmente. Cuando perdemos algo importante, a lo que aspiramos, duele mucho. A pesar de la tristeza, la vida necesita seguir. Estoy muy orgulloso de los muchachos, de lo que hemos hecho, pero lamentablemente es parte del fútbol", dijoa beIN Sports.

Por otro lado, Thiago Silva realizó una autocrítica respecto a lo que fue su participación en el partido ante Croacia. "En el fútbol dependes también de lo que haga el otro equipo y nos enfrentamos a un equipo de gran calidad. Quizá podríamos haber sido mejores en algunos momentos, pero no estamos acostumbrados a contraataques tan bien organizados. Creo que nos equivocamos un poco. En el segundo balón que perdimos, dimos el contraataque, que era todo lo que querían en ese momento, además del balón aéreo", sentenció.

Rodrygo y Marquinhos fallaron sus ejecuciones en la tanda de penales. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS





Palabra de Luka Modric

Después de empatar 1-1, la Selección de Croacia pasó a semifinales del Mundial Qatar 2022 con una parada del portero Dominik Livakovic a disparo de Rodrygo Goes y un lanzamiento al palo de Marquinhos. En octavos, también eliminó a Japón desde el punto de penalti y Luka Modric, en su último Mundial, destacó en declaraciones a Gol TV las claves del combinado dirigido por Zlatko Dalic.



"Estuvimos casi perdidos cuando metieron el gol. Todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos. Nuestra fe es enorme", remarcó Modric.

"Seguramente, nadie nos ha dado nada antes del Mundial o no vieron que podíamos llegar tan lejos. Lo importante es que entre nosotros hemos tenido la fe, la confianza y tenemos un equipo de verdad otra vez con jóvenes muy buenos que han entrado. Ganando así, seguro que da más confianza para lo que sigue", añadió.