Tite apoya a un Neymar que podría quedar fuera del Mundial | Fuente: AFP

Brasil jugará su segundo partido en Qatar 2022 ante Suiza y esa oportunidad no podrá contar con su estrella Neymar que acabó lesionado en la victoria ante Serbia. Al respecto, el entrenador Tite confia que 'Ney' y Danilo volverán a jugar en el Mundial.

"Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar", señaló en conferencia de prensa.

"Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene. Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos", agregó el DT de Brasil, que estaba acompañado de Marquinhos.

Tite pide cuidar a Neymar y a los talentosos

"Si quieres recompensar el fútbol tenemos que tener cuidado y prestar atención a la reiteración de faltas, porque se concentran en jugadores en particular y esto afecta. Esto tiene que pararse", apuntó.

Sobre la lesión de Neymar, Tite reafirmó que el futbolista jugó varios minutos lesionado contra Serbia, pero que él no lo sabía.



"Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el equipo", concluyó el guía de Brasil que medirpa fuerzas ante Suiza, en la próxima jornada del Mundial.





Tite y el central Marquinhos en conferencia de prensa. | Fuente: AFP