El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió su fallo sobre el caso Byron Castillo. A doce días para el inicio de Qatar 2022, la Selección de Ecuador y el futbolista fueron ratificados con su presencia en el próximo mundial (si es que es convocado), a pesar de que, tras las apelaciones de Perú y Chile, el organismo llegó a la conclusión que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) “violó el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa”.

Si bien el TAS considera a la FEF “responsable por utilizar un documento que contiene información falsa”, Ecuador mantendrá su lugar en Qatar 2022 y Byron Castillo podrá competir en caso entre en la lista de 26 de Gustavo Alfaro. Además de una sanción económica, la ‘tricolor’ tendrá una deducción de 3 puntos en la próxima fase preliminar clasificatoria para el Mundial 2026.





De acuerdo con el TAS, “la FEF no violó el Artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA ya que el Jugador (Byron Castillo) era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022. En vista de que la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional, el Jugador era elegible para jugar por la selección nacional de Ecuador ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que éste era nacional ecuatoriano”.





Byron Castillo sí es "elegible" para jugar con Ecuador

Byron Castillo jugó ocho partidos con Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Instagram

El TAS llegó al punto que el pasaporte ecuatoriano de Byron Castillo es “auténtico”, aunque este contenido con “información falsa”, dado que señalan que su lugar de nacimiento fue en Tumaco, en Colombia.

“La FEF violó el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa. Para casos de falsificación, la FIFA no se refiere a la ley nacional. En consecuencia, para FIFA no es necesaria una decisión de las autoridades judiciales ecuatorianas respecto a la falsificación del pasaporte del Jugador para establecer que el documento es falso, conforme al Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. En el presente caso, si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano del Jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa. En concreto, la Formación Arbitral llegó al convencimiento que el lugar y la fecha de nacimiento del Jugador en el pasaporte del Jugador eran incorrectas ya que el Jugador nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la Formación Arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al Artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó”.

📄Resolución TAS:

▶️No hay sanción a Byron Castillo

▶️ A la federación ecuatoriana se le responsabiliza por el uso de documento falso y se le sanciona con multa de 100 mil francos suizos y -3 pts para la eliminatoria 2026

▶️la FEF pagará 10 mil francos a Perú y Chile por costas pic.twitter.com/0ZwkyYkPXS — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) November 8, 2022

¿Por qué Ecuador no es sancionado con el Mundial Qatar 2022?

La resolución del TAS precisa que no existió “una violación a las reglas de elegibilidad” con Byron Castillo para representar a Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022, por lo que la sanción de puntos se hará efectiva en el siguiente proceso clasificatorio.

“La sanción apropiada por la referida violación es una deducción de 3 puntos en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA y una multa de CHF 100’000. La Formación Arbitral considera que no se produjo una violación a las reglas de elegibilidad y que existieron una serie de circunstancias atenuantes, entre las cuales, el hecho de que la FEF haya iniciado un procedimiento disciplinario contra el Jugador, que fue paralizado por orden de una autoridad judicial ecuatoriana. La Formación Arbitral determinó que la deducción de 3 puntos no se debía imponer en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, sino en la siguiente edición, ya que el Jugador era elegible para disputar la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y considerando que dicha competición no fue afectada por la referida violación de la FEF”, indica el TAS.

Si Ecuador hubiera recibido la sanción por su participación en las Eliminatorias Qatar 2022, la ‘tricolor’ pasaría a tener 23 puntos y caería al quinto lugar de la clasificación. En cuarto puesto quedaría la Selección Peruana (24) y seguiría encima de Chile por diferencia de goles.





