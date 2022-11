Byron Castillo no irá al Mundial Qatar 2022 con Ecuador | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Ecuador se hizo esperar para entregar la nómina oficial para Qatar 2022. La soltó el último día y muy cerquita de la hora límite. No solo eso. La lista llegó con una sorpresa: Byron Castillo no figuraba para ir al Mundial.

Ecuador marginó de su convocatoria al Mundial de Qatar 2022 a Byron Castillo por el riesgo de recibir "injustas sanciones", señaló el máximo organismo del fútbol ecuatoriano, al que el TAS le retiró tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana.

"Ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a FIFA", explicó el organismos en un comunicado.

Además tildó de "arbitrario" y "sin fundamento jurídico" el falló del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que además le impuso una multa económica a la FEF.

La Federación argumentó que el caso fue tratado por jueces ecuatorianos, "quienes en cuatro oportunidades le dieron la razón la jugador, siendo ellos las únicas autoridades competentes en nuestro país para dirimir esta controversia".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Byron Castillo jugó ocho partidos con Ecuador en las Eliminatorias | Fuente: Intagram @byron4590

La palabra de Byron Castillo

La reflexión del protagonista de la historia no se hizo esperar. Byron Castillo, que jugó ocho partidos de la clasificatoria y varios amistosos, mandó un mensaje a sus compañeros a través de su cuenta en Instagram.

"Orgulloso de ustedes, menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida sería bien aburrida", escribió el lateral. La publicación está acompañada de una fotografía de la 'Tri'.

.