Costa Rica canceló amistoso ante Iraq | Fuente: @fedefutbolcrc

Costa Rica suspendió este miércoles un amistoso programado para el jueves contra Iraq tras verse obligada a sellar pasaportes en la frontera de ese país y Kuwait, un incumplimiento del contrato, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

"Oficialmente les indicamos que el partido ante Iraq se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Iraq y cancelar el partido", explicó la portavoz de la FCRF, Gina Escobar, todavía en la frontera de ambos países a bordo del autobús del combinado costarricense.

El acuerdo con el gobierno de Irak era cruzar la frontera sin sellar los pasaportes de jugadores y cuerpo técnico desde Kuwait, adonde Costa Rica se preparaba antes de su participación en el Mundial de Qatar-2022.

Por el momento el equipo y el cuerpo técnico permanecen en el paso fronterizo pendientes de unos trámites administrativos para regresar a Kuwait.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El encuentro frente a la selección de Iraq, que iba a disputarse en la ciudad de Basora, era la última prueba de 'la Sele' antes de comenzar su andadura mundialista el miércoles 23 de noviembre frente a España, por la primera jornada del Grupo E, que completan Alemania y Japón.

Primero y segundo de cada grupo pasarán a los octavos de final del Mundial de Qatar-2022, que por primera vez se juega en un país árabe y a final de año, debido a las altas temperaturas que se registran en la península arábiga en el verano boreal.

Fixture del Grupo E en el Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Alemania vs. Japón

Día: 23 de noviembre

Hora: 8:00 am.*

España vs. Costa Rica

Día: 23 de noviembre

Hora: 11:00 am.* / 5:00 pm.**

Fecha 2

Japón vs. Costa Rica

Dia: 27 de noviembre

Hora: 5:00 am.*

España vs. Alemania

Día: 27 de nov

Hora: 2:00 pm.* / 8:00 pm.**

Fecha 3

Japón vs. España

Día: 1 de diciembre

Hora: 2:00 pm. / 8:00 pm.**

Costa Rica vs. Alemania

Dia: 1 de diciembre

Hora: 2:00 pm.

*Hora de Perú

** Hora de España