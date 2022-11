Japón vs. Costa Rica: ¿cuándo y dónde ver el partido del Mundial Qatar 2022? | Fuente: RPP

Japón tiene la oportunidad de cerrar su pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022 frente a Costa Rica en la segunda jornada del Grupo E después de sorprender en el estreno remontándole a Alemania.

Los 'Samurai Blue' están muy cerca de superar la primera instancia, una fase que han logrado alcanzar en tres de los cinco últimos Mundiales (2002, 2010 y 2018). La victoria por 2-1 sobre el conjunto germano, uno de los golpes en Qatar, le brinda un panorama cómodo previo a medirse a la apabullada selección costarricense.

Mientras Japón se hizo con los tres puntos, Costa Rica fue protagonista de la mayor goleada en lo que va del Mundial Qatar 2022. España le propinó un 7-0 al conjunto de Luis Fernando Suárez, resultado histórico para la ‘Roja’ entre todas sus participaciones.





No te pierdas la transmisión de todos los partidos del Mundial Qatar 2022 a través del AudioPlayer y el portal web rpp.pe.

Costa Rica vs. Japón: horarios del partido en el mundo

Perú: 05:00 a.m.

Ecuador: 05:00 a.m.

Qatar: 1:00 p.m.

México: 04:00 a.m.

Colombia: 05:00 a.m.

Chile: 07:00 a.m.

Bolivia: 07:00 a.m.

Venezuela: 06:00 a.m.

Argentina: 07:00 a.m.

Uruguay: 07:00 a.m.

Brasil: 07:00 a.m.

España: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 02:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 05:00 a.m.

Japón (Tokio): 8:00 p.m.

Keylor Navas recibió 7 goles en el partido entre Costa Rica y España | Fuente: AFP

El inglés Michael Oliver ha sido designado para dirigir el el encuentro Japón y Costa Rica, correspondiente a la segunda jornada del grupo E del Mundial de Qatar 2022.



Oliver contará con sus compatriotas Stuart Burt y Simon Bennett como jueces de línea; con el senegalés Maguette Ndiaye como cuarto árbitro; el VAR será responsabilidad del francés Jerome Brisard; que tendrá a Benoit Millot como AVAR y a Cyril Gringore como VAR del fuera de juego; y el apoyo al VAR será para el marroquí Adil Zourak.

Yuto Nagatomo y Takefusa Kubo durante los entrenamientos de Japón | Fuente: AFP

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa Rica vs. Japón?

Costa Rica vs. Japón chocarán en duelo vibrante el domingo 27 de noviembre. El partido por la segunda fecha del grupo E del Mundial Qata 2022 está pactado a las 05:00 a.m. (hora peruana / 04:00 a.m. en Costa Rica) y tendrá lugar en el Estadio Ahmed bin Ali, en Al Rayyan(Qatar).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Costa Rica vs. Japón?

El partido del Mundial Qatar 2022 será transmitido a nivel nacional en radio por RPP Mundial de RPP Noticias. En televisión se puede ver el cotejo vía DirecTV Sports (D Sports). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe y en la sección especial de La Fiesta del Fútbol.

En Costa Rica se puede ver el encuentro en Teletica, TDMAX y Liberty. Asimismo, en España el partido va por Gol Mundial.





Escucha RPP Mundial

RPP Mundial entregará partidos en vivo, programas especiales para que los escuches a la hora que quieras y una parrilla completa de contenidos pensadas en el usuario de TODOS los partidos de Qatar 2022. Accede completamente gratis a través de AudioPlayer y el portal web rpp.pe.