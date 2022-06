Keylor Navas confía en la clasificación de Costa Rica a Qatar 2022 por el repechaje | Fuente: Instagram

Keylor Navas se incorporó este martes a la Selección de Costa Rica y expresó su confianza en el trabajo y la unión de grupo para conseguir el boleto al Mundial Qatar 2022 a través del repechaje, el próximo 14 de junio contra Nueva Zelanda.

"Vengo muy bien, con muchas ganas, muy contento y ojalá que podamos ganar para tener a Costa Rica en otro Mundial", dijo el arquero en ‘Radio Columbia’ a su llegada a Doha.

Costa Rica llegó a Qatar con una delegación de 21 futbolistas, a la que se unión Keylor Navas después de pasar unos días de descanso con su familia tras finalizar la temporada el PSG.

"Es una oportunidad bastante bonita para clasificar al mundial. El grupo está consciente de lo importante que esto es y la responsabilidad que tenemos”, señaló.

"Gracias a todos los partidos de vida o muerte que ganamos en las Eliminatorias es que llegamos aquí. Hay que tomarlo con la misma unión de grupo y el deseo de llegar al Mundial. Es un grupo bastante unido, una selección en la que cada uno sabe muy bien su rol, lo que es muy importante", declaró.

Costa Rica llegó a Qatar para disputar el repechaje

Costa Rica enfrentará a Nueva Zelanda en el repechaje de Qatar 2022 | Fuente: Instagram

Costa Rica, a cargo del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, remontó su mal arranque en las Eliminatorias de Concacaf. Ganó solo 6 puntos en los primeros siete partidos, pero en las restantes siete fechas cosechó 19 de los 21 puntos en juego, por lo que accedió al repechaje intercontinental de Qatar 2022, donde se medirá contra Nueva Zelanda.

"Yo no he hecho ningún gol y sin goles no se gana, entonces todos somos importantes. Recuerdo compañeros sacándola de la línea o el que hace la asistencia para el gol. Hay momentos que he podido ayudar al equipo, pero eso no significa que haya sido solo yo. Sería muy injusto decir que una selección es un solo jugador", expresó Keylor Navas, que con Costa Rica disputó los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018.





NUESTROS PODCAST

¿Qué significa que la viruela del mono tenga ahora transmisión comunitaria?

Un brote de viruela del mono continúa creciendo en países donde normalmente no se encuentra el virus, lo que pone a los funcionarios de salud mundial en alerta máxima.