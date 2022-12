Cristiano Ronaldo jugó los últimos 20 minutos del partido entre Portugal y Suiza | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Georgina Rodríguez no fue la única que mostró su incomodidad con la suplencia de Cristiano Ronaldo. Las hermanas de CR7, Elma y Katia, también exteriorizaron su disconformidad con la decisión del técnico de Portugal, Fernando Santos, de dejarlo fuera del equipo titular en el partido ante Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Incluso, una de ellas le sugiere la posibilidad que abandone el equipo luso y regrese a casa para "arroparlo" ante la ola de críticas que viene recibiendo el atacante.

A través de su cuenta de Instagram, Katia Averio considera que las críticas que viene recibiendo su hermano son injustas. "Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara junto a nosotros para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino, tenía muchas ganas de que no se fuera para allá. Ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto)", indicó.

La hermana de Cristiano Ronaldo considera que si no hay un reconocimiento hacia el jugador lo mejor sería regresar. "Ven a tu casa, que es donde te entienden y te abrazan. Como siempre ha sido. Donde tienes toda la gratitud y no la ingratitud. Gracias, Cristiano Ronaldo. Yo quería mucho… Pero decidas lo que decidas, estamos contigo. Hasta la muerte", señaló.

El mensaje de Katia Averio a Cristiano Ronaldo





A las palabras de Katia le siguió Elma Aveiro, quien le mandó un dardo a los detractores a CR7. "Fuerza Portugal. Él se quedó en el banquillo y lo bien que descansó. Dejar jugar a los demás también forma parte, ¿y cansarse para qué? Ganamos, y ahora a pensar en el siguiente partido", inició su publicación.

No se guardó nada. "Solo le pido al 1% de miserables e hipócritas que no digan m... de la boca para afuera. Se ve mal que escupan en el plato que les dio de comer, y lo peor es que estos idiotas hablan. Apoyen a Portugal juegue quien juegue. Es un equipo, no solo Ronaldo... Respeten al equipo, al entrenador y sobre todo a Ronaldo, que será eterno. Nunca se olvidará por todo lo que ha hecho y hará", agregó.

Cristiano Ronaldo trabajó en el gimnasio

La selección de Portugal retomó este miércoles los entrenamientos, apenas doce horas después de su contundente victoria contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2022 (6-1), con los titulares de ese partido en el gimnasio, al igual que Cristiano Ronaldo, que fue suplente, y con el resto de los futbolistas sobre el terreno, salvo los lesionados Danilo Pereira y Nuno Mendes, en tratamiento de sus respectivas lesiones.



Con la mirada ya en Marruecos, su adversario en los cuartos de final de la competición, el próximo sábado en el estadio Al Thumama, el conjunto luso tuvo la sesión habitual posterior de cada encuentro, dividida en dos grupos, con la salvedad de Cristiano, que se quedó en el gimnasio, aunque estará a disposición del entrenador, Fernando Santos, para el duelo contra el conjunto africano, que este martes eliminó a la selección española.



Las bajas son Danilo Pereira, con la fractura de tres arcos costales que sufrió hace una semana y media, pendiente de su evolución para ver si puede volver a la competición aún en el torneo, y Nuno Mendes, al que una lesión muscular en la segunda jornada contra Uruguay lo ha apartado de forma definitiva del Mundial 2022, aunque sigue dentro de la concentración de la selección lusa en Catar.

