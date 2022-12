Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

En el último partido que disputó Portugal, el técnico luso, Fernando Santos, aseguró que no estuvo de acuerdo con la reacción de Cristiano Ronaldo al ser sustituido frente a Corea del Sur en fase de grupos de Qatar 2022.

En un inicio el DT de Portugal pensó que había sido porque el crack luso habia sido cambiado en el minuto 65. Sin embargo, dijo que el enojo había sido por una discusión en el campo con un jugador coreano.

"Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido de mañana", declaró.

"Pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto", añadió.

El futuro de Cristiano Ronaldo

Fernando Santos no quiso referirse al próximo club que irá el exjugador Manchester United y manifestó que no estaba enterado del futuro profesional de Cristiano Ronaldo, que hoy por hoy está presente en la Selección de Portugal.

"No he hablado con él de un traspaso. No conocía esta oferta en Arabia Saudita, acabo de enterarme. Es una decisión que le corresponde a él", señaló.

"Estamos centrados en el Mundial y en el partido, y él también", aseguró.

