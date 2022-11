Cristiano Ronaldo entrenó con Portugal en el predio deportivo del Shahaniya Sports. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

A tres días del debut de la Selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo brindó una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, se refirió a la polémica entrevista que brindó a Piers Morgan, en la que se refirió a sus diferencias con el Manchester United.

Al ser consultado por la misma, el atacante no tuvo reparos en responder sin filtro. Asimismo, aseguró que sus declaraciones no afectan en lo absoluto en la interna del equipo portugués, que arrancará en la Copa del Mundo este jueves, ante Ghana.

"El timing (momento oportuno) es siempre el timing. Desde su lado es siempre fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. Ustedes a veces escriben verdades, a veces escriben mentiras. No tengo que preocupparm por lo que otros piensan. Yo hablo cuando quiero", dijo inicialmente.

"Todos saben quién soy y lo que creo. Me conocen desde que tengo 11 años. No se influenciarán por lo que las personas digan o escriban sobre mí", mencionó sobre sus compañeros. "La atmósfera es excelente, no hay problemas, estamos completamente enfocados. Puede ayudar no hablando de mí. Estoy hecho a prueba de balas y estoy blindado", agregó.





Siguieron los dardos

Por otro lado, Cristiano Ronaldo hizo un pedido a los periodistas presentes en la conferencia de prensa de Portugal, a tres días de su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. "Si le preguntan a otros jugadores sobre Cristiano Ronaldo, me molestaré. Si quieren preguntarles sobre el Mundial y el equipo, me gustaría", enfatizó.

Además, se refirió a sus objetivos en la vigente Copa del Mundo. “Si a esta edad todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente, las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho. Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular, pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones", finalizó.