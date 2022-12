Sigue el Croacia vs. Bélgica: narración del choque por Qatar 2022. | Fuente: RPP

Se viene un duelo clave. Croacia chocará frente a Bélgica en un partido que promete en el marco de la fecha 3 de Qatar 2022.

La Selección de Croacia se verá las caras ante el combinado de Bélgica (por el Grupo F) el jueves 1 de diciembre en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, en horario confirmado de las 10:00 a.m. Ambos pelearán minuto a minuto para quedar como primeros de su zona rumbo a la ronda de octavos de final.

Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, aseguró que se han "dado una segunda oportunidad" tras jugar dos partidos por debajo de su "nivel" en este inicio del Mundial y tener aún en su mano la oportunidad de estar en la siguiente instancia.

Croacia vs. Bélgica: horarios en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

"Siendo muy sincero, no es un momento para que un técnico piense en sí mismo. Yo le doy un carácter natural. Hemos perdido un partido y las consecuencias tienen que ser negativas, pero llevo 17 años en esta profesión y sé exactamente lo que pasa en un vestuario", remarcó.

Asimismo, añadió que "hay momentos que nos hacen más fuertes. Nos hemos dado una segunda oportunidad porque no es normal que sin jugar a tu nivel en los dos primeros partidos del mundial, estemos aún con vida. No siempre hemos estado en Mundiales y yo lo afronto con unas ganas muy grandes y vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar".

Un Roberto Martínez que, al referirse a las noticias que han salido sobre la reunión entre jugadores y cuerpo técnico después de perder contra Marruecos (0-2) en Qatar 2022, aseguró que se publicaron cosas que no son verdad sobre la mala supuesta relación entre algunos futbolistas.

"Para nosotros no ha cambiado nada. No estábamos felices con nuestro rendimiento, aunque ganamos el primer partido. En el segundo perdimos y no estábamos satisfechos", sostuvo.

El DT también comentó lo que ha supuesto para su equipo la ausencia de la figura de un Romelu Lukaku que todavía no está al 100% recuperado y que solo jugó nueve minutos contra Marruecos.

¿Dónde ver el Croacia ante Bélgica vía TV por Qatar 2022?

Será transmitido por las señales de DirecTV, SKY Sports, TeleCentro, TyC Sports y CNT Play.

